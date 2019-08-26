Минвостокразвития: на Дальнем Востоке необходимо ставить больше исторических спектаклей

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Театральные постановки об истории Дальнего Востока востребованы в регионе, необходимо продолжать работу по развитию этого направления. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григорий Смоляк.

"На Дальнем Востоке с 2014 года, когда Минвостокразвития совместно с регионами задались целью возрождения исторической памяти, сделали шесть спектаклей на историческую тему и попали в точку, они шли успешно, аншлаги были. Это то, что зрителю интересно здесь, то, что они хотят знать в ключе драматических историй. Мы будем это продолжать", - сказал Смоляк. Он добавил, что с одним из театров уже ведутся переговоры по работе над новыми историческими постановками.

Ранее на пресс-конференции Смоляк отметил, что постановки, посвященные истории освоения Дальнего Востока, становятся трендом в регионе.

На Дальнем Востоке началась реализация масштабной программы развития театрального искусства, рассчитанной на 2019 и 2020 годы. Этот проект, инициированный народным артистом РФ Евгением Мироновым, был поддержан президентом Владимиром Путиным, федеральными и региональными органами власти. Программе дал старт начинающийся 26 августа фестиваль "Золотая маска" на Дальнем Востоке, в рамках которого будут представлены спектакли лауреатов и номинантов одноименной премии в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Фестивали в этих городах пройдут по 15 сентября 2019 года. Будут показаны постановки ведущих московских и петербургских театров: "Мужья и жены" (МХТ им. А. П. Чехова), "Добрый человек из Сезуана" (Театр им. А. С. Пушкина), "Все пути ведут на север" (Театр "Балет Москва"), "Сон в летнюю ночь" (Театр "Мастерская П. Н. Фоменко"), "Осторожно, эльфы" (Театр наций), "Джекилл&Хайд" Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, а также спектакль "Карлик Нос" Пермского Театра-Театра.

Кроме того, пройдет образовательная программа, включающая мастер-классы, семинары, творческие встречи с мастерами сцены, состоятся обсуждения спектаклей. В 2020 году "Золотая маска" побывает в Благовещенске. В целом программа развития театрального искусства региона предполагает грантовую поддержку для обновления репертуара и приглашения на постановки молодых режиссеров, проведение фестивалей театров Дальнего Востока, международного театрального фестиваля с участием в том числе театров Юго-Восточной Азии, образовательных мероприятий для актеров, режиссеров, преподавателей театральных вузов. Участниками программы станут театры Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Якутска, Читы, Улан-Удэ и других городов. "Стоит задача не только познакомить зрителей с новыми образцами театрального искусства, но и повысить качество и уровень дальневосточных театров. После 2020 года будем продолжать программу, если она будет успешна", - сказал Смоляк.