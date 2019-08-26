Режиссер фильма "Географ глобус пропил" Александр Велединский вновь поработает с Хабенским

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Режиссер Александр Велединский, создатель фильма "Географ глобус пропил" с Константином Хабенским в главной роли, планирует вновь поработать с актером.

"Конечно, думаем об этом, - сказал режиссер в понедельник в интервью ТАСС в ответ на вопрос, не планирует ли вновь поработать с Хабенским. - Мы с ним друзья, надеемся, что сложится совместная работа. Есть и вполне конкретная идея, но пока не хотел бы ее озвучивать. Может получиться большой фильм, как сейчас говорят, блокбастер".

Сейчас, по словам Велединского, он работает над многосерийным фильмом "Обитель" по роману Захара Прилепина, который снимали по заказу телеканала "Россия-1". "В середине августа мы закончили так называемую первую черновую сборку, это уже процентов на 80 готовая 8-серийная картина, - пояснил режиссер. - Сериалом я бы эту работу не назвал, это просто большое кино. Еще какое-то время будем доводить фильм до ума, убирать шероховатости, работать с музыкой".

Велединский отметил, что время действия телефильма - конец 20-х годов XX века, все происходит в Соловецком лагере. Главные роли исполнили Евгений Ткачук, Владимир Стеклов, Сергей Безруков, Виктор Раков, Александра Ребенок. "Возможно, будет и полный метр на этом материале, - сообщил режиссер. - Но он выйдет под другим названием, будет немного другой. Думаю, полнометражный фильм выйдет в 2020 году".

Александр Велединский - соавтор сценариев к сериалам "Дальнобойщики" и "Бригада". В 2001 году снял по своему сценарию короткометражный художественный фильм "Ты да я, да мы с тобой" с Сергеем Маковецким в главной роли. В 2004 году снял полнометражный художественный фильм "Русское", в 2013 году - картину "Географ глобус пропил" по одноименному роману Алексея Иванова. Лента получила главный приз российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, была признана лучшим фильмом 2013 года Российской академий киноискусств "Ника".