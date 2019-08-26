Премьера балета "Ромео и Джульетта" с Сергеем Полуниным пройдет в Вероне

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьерный показ балета "Ромео и Джульетта" на музыку Сергея Прокофьева, главные роли в котором исполнят российский танцовщик Сергей Полунин и румынская балерина Алина Кожокару, состоится на сцене итальянского амфитеатра "Арена ди Верона". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Полунина, выступившего инициатором проекта.

"С Йоханом Кобборгом (постановщиком проекта - прим. ТАСС) мы дружим уже лет 10, и я всегда мечтал с ним поработать как с хореографом, с постановщиком. В классическом балете он для меня гений, и я хотел помочь Йохану раскрыть его талант по-новому, хотел, чтобы он поставил классический балет, но в новом формате, в новом видении - классический балет будущего. Для первой такой совместной работы мы взяли "Ромео и Джульетту" - классический сюжет, классическую музыку, классический балет. А в будущем мы будем рассказывать абсолютно неизвестные сюжеты, создавать нечто совершенно новое", - цитирует пресс-служба исполнителя главной роли.

Сценографом балета стал Дэвид Умемото, в проекте задействованы 26 артистов из 10 стран. Полунин отметил, что Кобборг собрал звездный состав: "Прежде всего необходимо сказать об Алине Кожокару: она танцовщица мирового уровня, идеальная Джульетта, я еще учился в школе, а она уже была звездой. Для меня большая честь и ответственность - танцевать вместе с Алиной". Полунин исполнит роль Ромео впервые.

Роль Тибальта исполняет Николас Гайфуллин, Меркуцио - Валентино Зуккетти. Также в балете заняты Татьяна Татич, Винни Диас, Килиан Смит и другие артисты балета. Полунин добавил, что по ходу спектакля танцовщики кордебалета перевоплощаются в разных персонажей: членов семьи Капулетти, семьи Монтекки, горожан, гостей бала. "Все смотрится как интересный фильм: эмоции подаются быстро, нет ничего лишнего, все понятно; скучно точно не будет", - считает артист.

Имена авторов дизайна костюмов организаторы держат в секрете, а в афише обозначают их как "анонимная творческая коллаборация". "Это мои друзья, которые захотели поддержать меня. Однако мы договорились, что пока не будем раскрывать их имена, так даже интереснее. Но костюмы - это что-то невероятное!" - поделился Полунин.

Он рассказал, что новая постановка покажет зрителю, в каком направлении должен развиваться балет. "Зритель должен идти на балет не как в музей, а на сегодняшнее отображение времени. Поэтому у нас классические, но современные декорации, классические, но современные костюмы, классическая, но современная хореография. Наши "Ромео и Джульетта" - не модерн, а именно классические шаги и комбинации, но поставленные по-современному", - пояснил танцовщик.