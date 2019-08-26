В Швеции вышла последняя книга о героине "Девушки с татуировкой дракона"

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. /ТАСС/. В Швеции вышла последняя книга трилогии Давида Лагеркранца о Лисбет Саландер и Микаэле Блумквисте. Это герои писателя Стига Ларссона, создателя трилогии "Миллениум", продолжением которой стали три романа Лагеркранца.

Название последней части - "Та, которая должна умереть" (Hon som måste dö). Сюжет строится вокруг исследований в области ДНК, экспедиции в Гималаи и распространения идей ненависти через соцсети, нити которых тянутся к "российской фабрике троллей".

"Мне кажется, что это моя лучшая книга во всей серии, да и к тому же пора заканчивать. Это был фантастический проект, и столь же фантастичной представляется возможность его завершить. В течение нескольких лет я был сосредоточен на "Миллениуме" и если бы стал и дальше продолжать, то погряз бы в рутине, что стало бы позором для всей серии", - заявил писатель в интервью, опубликованном в пресс-релизе по случаю выхода книги.

В нем отмечается, что главная тема романа "Та, которая должна умереть" - "ненависть и дезинформация, распространяемые в социальных сетях, тема, которой занимался Стиг Ларссон во время работы в "Экспо"".

"Его дух (Стига Ларссона) витал над всем проектом. Однако сегодняшние политические тенденции вызывают намного больше беспокойства, чем в его время. Правоэкстремистские, популистские ветры дуют сегодня над всем миром, потоки ненависти и дезинформации намного лучше организованы, а их последствия - более тяжелы. Ненависть и ложная информация отравляют не только общественный климат, но еще ведут к преследованиям и насилию, что мы недавно наблюдали в США и что мне хотелось отобразить", - рассказал в интервью Давид Лагеркранц.

Автор книг-продолжений "Миллениума" о детективе-журналисте Микаэле Блумквисте и девушке-хакере Лисбет Саландер - шведский литератор и журналист, получивший известность благодаря биографии футболиста Златана Ибрагимовича "Я - Златан", которая стала мировым бестселлером. Первые романы сиквела "Девушка, которая застряла в паутине" и "Девушка, которая искала чужую тень" были опубликованы в 2015 и 2017 годах соответственно. Их купили 14 млн читателей в 47 странах мира, в том числе России.

На сегодняшний день в 50 странах мира продано около 86 млн экземпляров трилогии "Миллениум" Стига Ларссона. В России она была опубликована в 2010 году. В Швеции все три книги были экранизированы в 2009 году. В 2011 году вышла американская версия первой части трилогии - "Девушка с татуировкой дракона" режиссера Дэвида Финчера с Дэниелом Крейгом и Руни Мара в главных ролях. В 2018 году снимать "Девушку, которая застряла в паутине" доверили уругвайскому режиссеру Феде Альваресу, в роли Лисбет выступила Крэр Фой, Блумквиста - швед Сверрир Гуднасон.