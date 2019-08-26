Российскую премьеру "Раскрашенной птицы" покажут на кинофестивале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Первый российский показ фильма "Раскрашенная птица" чешского режиссера Вацлава Маргула, рассказывающий о войне глазами шестилетнего ребенка, состоится в сентябре в Петербурге. Его представит известный немецкий актер Удо Кир. Об этом сообщили в понедельник организаторы киносмотра.

"Друг немецкого режиссера Райнера Вернера Фасбиндера и датского режиссера Ларса фон Триера, один из самых известных актеров Германии Удо Кир приедет в Санкт-Петербург на кинофестиваль "Послание к человеку". Он примет участие в церемонии открытия, а также представит фильм "Раскрашенная птица", снятый по одноименному роману Ежи Косинского", - говорится в сообщении.

14 сентября Кир даст старт XXIX "Посланию к человеку", осуществив полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а вечером примет участие в церемонии открытия кинофестиваля на Дворцовой площади. Российская премьера "Раскрашенной птицы" состоится 15 сентября в рамках программы "Кино Сверхреальности". Кир, сыгравший в картине одну из главных ролей, представит ее зрителям в киноцентре "Аврора". Отмечается, что мировая премьера фильма состоится 2 сентября на Венецианском фестивале.

XXIX кинофестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку" пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 21 сентября. В конкурсные программы вошли 70 фильмов, в том числе восемь мировых премьер, три международные и более 30 российских.