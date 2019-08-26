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Кража картины Куинджи из Третьяковской галереи

Реставратор на возвращенной после похищения картине Куинджи обнаружила серьезную царапину

Также на картине был хорошо видный след от пальца

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник допросил реставратора Третьяковской галереи Татьяну Серегину, которая осматривала возвращенную после похищения картину Архипа Куинджи "Крым. Ай-Петри".

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"Я осматривала эту картину после того, как ее обнаружили полицейские и привезли в Третьяковскую галерею. Я подтвердила ее подлинность, но обнаружила там повреждения, в том числе там были царапины, например, с правой стороны была довольно серьезная царапина. Все эти повреждения были явно нанесены каким-то острым предметом. Кроме того, на картине был хорошо видный след от пальца", - рассказала она.

Ранее в июле гособвинитель заявлял, что Минкультуры РФ нанесен ущерб как потерпевшей стороне на сумму в 19,9 млн рублей, а стоимость реставрационных работ составила 13302 рубля.

27 января один из посетителей музея снял картину со стены, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность"). 28 января сотрудниками МВД и ФСБ России в поселке Заречье Московской области был задержан подозреваемый в совершении данного преступления Денис Чуприков. Следствием установлено, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Министерства культуры РФ. Чуприков вину признавал частично.

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РоссияКража картины Куинджи из Третьяковской галереи
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