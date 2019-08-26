Спектакль-прогулка, пиджак писателя и джаз. В Петербурге пройдет фестиваль Довлатова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Фестиваль памяти Сергея Довлатова, который пройдет в Санкт-Петербурге с 31 августа по 2 сентября, пригласит гостей побывать на виртуальном спектакле-прогулке по улице Рубинштейна, где жил писатель, примерить его пиджак и послушать воспоминания его коллег по цеху об эпохе конца 1980-х годов. Программу "Дня Д", посвященную 1989 году, организаторы представили журналистам в понедельник в Петербургском пресс-центре ТАСС.

"В этом году мы решили вернуться, потому что важный год, рифмующийся с биографией Довлатова - 89-й: в 1989 году, за год до смерти Довлатова, его начали широко печатать в Советском Союзе, и это была уникальная ситуация, потому что 1989 год - это год полного падения цензуры. Это год, когда появляется "Доктор Живаго", "Архипелаг ГУЛАГ", стихи Зинаиды Гиппиус и Георгия Иванова", - рассказал идеолог фестиваля, историк и краевед Лев Лурье, отметив, что именно фигура Довлатова и его эпоха станут основными темами фестиваля в этом году.

"День Д-89" будет состоять из праздника на улице Рубинштейна, джазовых выступлений в сквере Довлатова на Загородном проспекте, кинопоказов, лекций, брейн-ринга и многого другого - всего запланировано около 40 мероприятий, рассказала журналистам руководитель проекта Анастасия Принцева. Фестиваль откроет круглый стол о творчестве Довлатова и его времени, который пройдет 31 августа в актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета с участием Татьяны Толстой, Людмилы Петрушевской, Андрея Арьева, Никиты Елисеева и других. Кроме того, 1 сентября будут представлены новое пятитомное собрание сочинений Довлатова под редакцией Игоря Сухих и книга воспоминаний отца писателя Доната Мечика "Театральные записки. Воспоминания. Письма сыну Сергею Довлатову".

Звонок Довлатову

В этом году уличный праздник с учетом пожеланий жителей переехал с площадки у дома 23 по улице Рубинштейна, где жил Довлатов, во двор торгового центра "Владимирский пассаж" у дома 28. "1 сентября с 12:00 до 21:00 - мастер-классы, розыгрыши, чтение поэзии, выступления музыкальных групп, телефон, по которому можно снять трубку и услышать голос Сергея Донатовича, парад фокстерьеров", - рассказала Принцева. Примерить настоящий пиджак Довлатова смогут участники фотосессии (31 августа и 1 сентября) от фотографа Государственного Эрмитажа Юрия Молодковца, вся выручка от акции будет направлена на лечение подопечных благотворительного фонда Ad vita.

В программе фестиваля - и премьера виртуального спектакля-прогулки Михаила Патласова под названием "А я Довлатова видел". Режиссер рассказал, что в его работу вошли отрывки из воспоминаний о писателе тех, кто жил с ним рядом, встречал его на улице Рубинштейна, а также фрагменты из его выступлений на радио.

"У этого жанра есть целое направление - социальная хореография, но не в том смысле, что люди танцуют, а в том смысле, что мы их ведем по условному коридору: они иногда слышат Довлатова, иногда слышат реальных персонажей", - рассказал он.

Спектакль-прогулка в формате дополненной реальности, который начнется у памятника писателю на улице Рубинштейна и привязан именно к ее пространству, будет доступен через мобильное приложение - его можно будет скачать на месте.

О писателе

Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, куда были эвакуированы его родители, в 1944 году семья вернулась в Петербург. Среди наиболее известных книг автора - "Чемодан", "Зона: Записки надзирателя", "Соло на ундервуде", "Заповедник". Эмигрировал в США в 1978 году, умер в августе 1990 года в Нью-Йорке. На доме 23 по улице Рубинштейна, где писатель жил с 1944 по 1945 годы, установлена мемориальная доска, в сентябре 2016 года к 75-летию со дня рождения Довлатова рядом с этим домом был установлен памятник прозаику.

Фестиваль "День Д", посвященный памяти Довлатова, впервые прошел в Санкт-Петербурге в 2016 году. В 2018 году праздник не проводился из-за проблем с финансированием. В попечительском совете мероприятия - краевед и писатель Лурье, телеведущий Иван Ургант, главный редактор журнала "Звезда" Андрей Арьев, актриса Анна Алексахина и другие.