Участники фестиваля "Таврида - АРТ" получили гранты на сумму 87 млн рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Участники фестиваля "Таврида-АРТ", который завершается в понедельник, получили гранты на общую сумму около 87 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба форума.

"На фестивале "Таврида - АРТ" подвели итоги грантового конкурса. Заявки на участие подали более 500 молодых деятелей культуры и искусств со всех стран, победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено около 87 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, участники фестиваля получили финансовую поддержку на проекты, которые связаны со съемками фильмов, организацией выставок, постановкой спектаклей и проведением различных фестивалей.

"Фестиваль - это, в первую очередь, площадка возможностей и творчества для молодых деятелей искусства, поэтому грантовый конкурс - неотъемлемая часть "Тавриды". Важно, чтобы творческие идеи участников получали свою реализацию после фестиваля. Таврида становится не разовым мероприятием, которое проходит в рамках ограниченного отрезка времени, она обеспечивает комплексное развитие и создание условий для молодых творцов", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя проекта "Таврида", гендиректора Центра развития культурных инициатив Сергея Першина.

Он отметил, что гранты распределяются также в рамках молодежного форума "Таврида". "За первые 12 смен в этом году мы разыграли уже порядка 77 млн рублей на 286 творческих проектов со всех уголков страны", - добавил Першин.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (20-26 августа). К 2022 году ожидается создание круглогодичного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида".