Акцию "Ночь кино" посетили более 860 тыс. человек по всей России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Рекордное количество человек - более 860 тыс. - посетили всероссийскую акцию "Ночь кино" 24 августа. Об этом сообщается на сайте Фонда кино.

"Всероссийская акция "Ночь кино", которая ежегодно в августе, начиная с 2016 года, проходит в разных городах страны, установила рекорд по количеству зрителей. Мероприятие посетили более 860 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего участников было в Краснодарском крае, а также в Белгородской, Кемеровской, Саратовской и Свердловской областях.

"В этом году еще на этапе подготовки акции мы зафиксировали рекордное количество заявок от более чем 3,5 тыс. площадок. Интерес кинопоказчиков к отечественным фильмам, их грамотная работа по продвижению акции "Ночь кино" позволила собрать на минувших выходных рекордное количество зрителей", - приводят в сообщении слова главы Фонда кино Вячеслава Тельнова.

Всероссийская акция "Ночь кино" прошла в России в четвертый раз. Впервые мероприятие провели летом 2016 года при поддержке Фонда кино и Минкультуры РФ. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы. Вход на все события акции бесплатный.