Кириенко считает, что фестиваль "Таврида - АРТ" может стать международным

СУДАК /Республика Крым/, 26 августа. /ТАСС/. Фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ", который впервые прошел 20-26 августа в Крыму, в будущем планируется сделать международным, сообщил в интервью ТАСС первый заместитель руководителя Администрации президента, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко.

"Я абсолютно убежден, что фестиваль "Таврида - Арт" будет международным. Сто процентов. Просто здесь, как и со всем остальным, не надо никуда торопиться и не надо искусственно никого сюда тащить. Оно само прорастет", - сказал Кириенко.

Он отметил, что также планируется расширять сроки проведения форума - основного формата работы "Тавриды". В следующем году форум, как ожидается, стартует в апреле. Ранее сообщалось, что до этого года смены проходили только летом, в текущем сезоне начались 11 мая и завершатся 5 октября.

По его словам, возможно и расширение содержательной части. "Это разговор о новых видах творчества, потому что у нас не было смен видеоблогеров, КВН, рэпа, стенд-ап - они появились впервые, каждый год появляются совершенно разные новые смены, и я даже не хочу загадывать, потому что это не должно придумываться организаторами, это должно быть то, на что есть спрос, что является интересным для молодежной культуры. Не культура будет подстраиваться под "Тавриду", а "Таврида" должна создавать возможности для направлений, которые сегодня существуют в молодежной культуре", - пояснил собеседник.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.