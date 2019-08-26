Власти 11 регионов рассматривают возможность создать филиалы форума "Таврида"

СУДАК /Республика Крым/, 26 августа. /ТАСС/. Возможность создать арт-резиденции, которые станут филиалами форума "Таврида", рассматривается в 11 регионах России, сообщил в интервью ТАСС первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко.

Во время встречи с губернаторами и представителями администраций нескольких субъектов России 25 августа Кириенко озвучил предложение создать в регионах филиалы "Тавриды". Некоторые из них отметили, что уже планируется создание арт-резиденций - Нижегородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие.

"Хорошо, когда у ребят здесь есть пространство возможностей, но главное, чтобы это было не только одну неделю в году. Важная вещь, чтобы не только ребята из всех регионов приезжали на "Тавриду", но и чтобы Таврида" приезжала в регионы <…> По этому поводу у нас прошел большой круглый стол с главами 11 регионов, которые приняли решение, что хотят у себя создавать круглогодичные "Мини-Тавриды", арт-резиденции", - сказал Кириенко.

Он отметил, что на этих площадках творческая молодежь сможет в течение всего года проводить встречи с мэтрами, мастер-классы и совместные проекты. Кроме того, на основной площадке форума в бухте Капсель (Республика Крым) планируется построить круглогодичный центр.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.