В Железноводске проходит фестиваль "Триумф джаза. Ставрополье"

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 26 августа. /ТАСС/. Мастер-классы и встречи музыкальных исполнителей с поклонниками состоялись в Железноводске в рамках первого дня фестиваля "Триумф джаза. Ставрополье", сообщает в понедельник мэрия города.

"Железноводск на два дня превратился в столицу мировой музыки, на Курортной площади развернулся фестиваль джазовой музыки "Триумф джаза". На Курортной площади мастер-классы провели музыканты ведущих джазовых оркестров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что динамики джазовому вечеру добавил джаз-парад.

Во вторник жителей и гостей фестиваля ждет встреча с Тони Момреллем и Игорем Бутманом.

Фестиваль "Триумф джаза. Ставрополье" проходит с 26 по 28 августа на площадках трех городов: Железноводска, Пятигорска и Буденновска. Завершится он гала-концертом в Доме культуры Буденновска.