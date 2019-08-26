В Пермском театре рассказали о переговорах с Курентзисом по поводу Дягилевского фестиваля

Курентзис ранее принял решение оставить пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, связав это с непониманием его деятельности со стороны властей региона. Краевое Минкультуры сообщало, что Курентзис останется худруком международного Дягилевского фестиваля в Перми, однако в СМИ появилась информация, что дирижер якобы выдвинул "особые условия", в частности, высказал пожелание, чтобы его работодателем был не театр, а власти региона, а также попросил зарплату в 300 тыс. рублей в месяц.

"В эти выходные Андрей Борисов (исполнительный директор Пермского театра оперы и балета - прим. ТАСС) ездил в Санкт-Петербург и встретился с Теодором Курентзисом, было две встречи. Андрей Борисов привез два документа: требования к содержанию программы Дягилевского фестиваля и календарный план - хронологию дальнейших действий, в случае если Теодор примет предложение возглавить Дягилевский фестиваль. Условия Теодора прежние: он хотел бы заключить контракт напрямую с Министерством культуры Пермского края. По итогам разговора, маэстро Курентзис взял еще неделю на принятие окончательного решения", - говорится в сообщении.

Некоторые СМИ Пермского края в понедельник сообщили, что переговоры с Курентзисом закончились неудачей, так как дирижер ожидал участия в переговорах министра культуры края Вячеслава Торчинского. Как пояснили ТАСС в краевом Минкульте, информация об этом не соответствует действительности, а переговоры еще не завершены. "Переговоры проводил Андрей Борисов, как и было запланировано. Договоренностей о том, чтобы приехал министр, не было. Переговоры будут продолжены", - пояснили в пресс-службе министерства.

Теодор Курентзис - дирижер, основатель и художественный руководитель оркестра MusicAeterna и камерного хора MusicAeterna, известных как передовые российские коллективы, специализирующиеся на аутентичном исполнительстве. С 2011 года - художественный руководитель Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, одного из старейших музыкальных театров России, созданного в 1870 году. Неоднократно становился обладателем национальной театральной премии "Золотая маска".

С 2012 года Курентзис - художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля, который проводится в Перми с 2003 года. За это время фестиваль стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Павловича Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки.