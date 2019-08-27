Фестиваль "Седьмая симфония" в память о Шостаковиче пройдет в Самаре 7 сентября

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Седьмая симфония", посвященный памяти Дмитрия Шостаковича, впервые пройдет 7 сентября в Самаре, где композитор жил в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил народный артист РФ, председатель самарской организации Союза композиторов Марк Левянт.

"Фестиваль состоится 7 сентября на площади Куйбышева в Самаре, будет исполнена Седьмая симфония. Среди гостей - солисты Большого театра. Это будет хороший концерт, благодарная Самара будет в этот день вспоминать Шостаковича. Думаю, это значимое событие для культурной жизни страны", - сказал Левянт.

Дмитрий Шостакович проживал в Куйбышеве (с 1935 по 1991 годы город Самара назывался Куйбышев) во время эвакуации с 1941 по 1943 год. Именно здесь композитор закончил работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией, которая впервые была исполнена 5 марта 1942 года в Академическом театре оперы и балета, расположенном на площади Куйбышева. Долгое время имя Шостаковича в Самаре не было отмечено. В 2004 году на доме, где жил Шостакович, была установлена мемориальная табличка, в 2006 году его именем была названа улица, идущая от театра, где исполнялась Седьмая симфония, до дома Шостаковича.

Площадь Куйбышева начали подготавливать к предстоящему концерту. Устанавливаются сцена и трибуны на 2 тыс. человек.

"Мы все очень горды, что имя Шостаковича тесно связано с музыкальной культурой и историей нашего города", - сказал ТАСС Левянт. По его словам, приглашение солистов Большого театра не случайно. Во время войны Большой театр был эвакуирован в Куйбышев, и Седьмая симфония исполнялась оркестром под управлением главного дирижера Большого театра Михаила Самосуда.

"Тогда трансляция шла на весь мир. Все было подано очень ярко, весомо, и именно в то время было очень важно для страны. Хотелось бы, чтобы фестиваль стал традиционным", - сказал Левянт.