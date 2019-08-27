Безруков: театры должны придумывать спектакли для своих артистов старшего поколения

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Режиссеры театров должны занимать в постановках всех артистов, служащих в театре, в том числе актеров, принадлежащих к старшему поколению. Такое мнение в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, выразил художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

"Старшее поколение актеров существует, и, конечно, внимание ему нужно уделять. Спросите любого художественного руководителя театра - всегда есть "скамейка запасных", актеров старшего поколения, которых занимают в спектаклях не так много, и тем не менее они находятся в театре, уважаемые, почитаемые люди. Нужно придумать им работу, потому что актер без работы не может", - отметил он.