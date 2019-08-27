Союз композиторов представит цикл дневных концертов для детей в "Зарядье"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Союз композиторов России в новом сезоне представит цикл дневных концертов "Я - композитор!" для юных слушателей. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе Союза.

"Три современных российских композитора представят программу из собственных сочинений в паре с выбранной музыкой прошлых столетий, - отметили в пресс-службе. - Концерты познакомят юных слушателей и их родителей с произведениями наших современников и шедеврами классической музыки, научат слушать и понимать язык музыки".

21 сентября, 19 октября и 23 ноября в Малом зале Московского концертного зала "Зарядье" выступят композиторы Елена Лебедева, Александр Чайковский и автор идеи цикла - Ефрем Подгайц, а также камерный оркестр "Российская камерата" Тверской академической филармонии, Ярославский академический симфонический оркестр и оркестр театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова, солисты Никита Борисоглебский, Назар Кожухарь, Иван Почекин, Екатерина Мочалова, Дмитрий Булгаков, Максим Сальников.

По словам Ефрема Подгайца, концерты включают музыку классическую, зарубежную и русскую, барочную и романтическую, а также современную. "Очень важно, чтобы люди понимали, что музыка - это не только развлечение, но и что-то другое - серьезное, интересное и увлекательное. Новая академическая музыка должна быть такого качества, чтобы она могла звучать рядом с музыкой Баха, Моцарта, Шуберта, Чайковского", - отметил он.

Гостей концертов также ждет открытое интервью с композиторами, которое проведет культуролог Анна Генина.