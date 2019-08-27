Ролдугин и Сладковский выступят на открытии сезона симфонического оркестра Башкирии

УФА, 27 августа. /ТАСС/. Национальный симфонический оркестр Башкирии откроет очередной творческий сезон концертом, в котором примут участие народные артисты России Сергей Ролдугин и Александр Сладковский. Открытие состоится 4 сентября, сообщили в пресс-службе оркестра во вторник.

"4 сентября в Государственном концертном зале "Башкортостан" состоится торжественное открытие концертного сезона национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. В этот день в столицу республики приедут видные деятели культуры современности, чьи имена известны далеко за пределами нашей страны - народные артисты России Сергей Ролдугин и Александр Сладковский", - говорится в сообщении.

В первом отделении вечера национальный симфонический оркестр Башкирии под управлением художественного руководителя и главного дирижера государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александра Сладковского исполнит произведения французского композитора Камиля Сен-Санса. Солирующую партию исполнит виолончелист, профессор Сергей Ролдугин.

Во втором отделении зрителю будет представлена симфония №4 фа минор композитора Петра Чайковского. "Сочинение явилось своеобразным итогом ранних творческих исканий композитора, став при этом "лирической исповедью души". Четвертая симфония Чайковского была первым в истории русской музыки симфоническим произведением в жанре психологической драмы", - добавили в пресс-службе.

Открытие сезона состоится в государственном концертном зале "Башкортостан" в 19:00 по местному времени (17:00 мск).