Тяжелобольная девочка влюбляется в наркодилера

С чем у вас ассоциируется Венеция? Каналы, гондолы, узкие улочки, толпы туристов… А для корреспондента ТАСС Тамары Ходовой это, прежде всего, кинофестиваль. Между прочим, самый старый смотр в мире! О нем она расскажет в своем личном блоге.

Как можно попасть на Венецианский кинофестиваль? Какую лодку выбрать, чтобы доплыть до красной дорожки? Как влиться в местную тусовку и почему на показы стоит взять пуховик? Наша корреспондент выжила не на одном смотре, и спешит поделиться своим опытом с вами.

Ответ на вопрос, какие фильмы стоит посмотреть в этом году, можно найти в посте про программу фестиваля. Так, нас ждут две крупные голливудские премьеры — "К звездам" Джеймса Грея и "Джокер" Тодда Филлипса, "Прачечная" Стивена Содерберга (история о том, как женщины расследуют мутные делишки панамской юридической фирмы), "Молочные зубы" Шеннон Мерфи (инди-драма о тяжелобольной девочке, которая влюбилась в мелкого наркодилера) и ужасно глупый, судя по описанию, фильм "Желтовато-красная ересь" Джузеппе Капотонди.

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