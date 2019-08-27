В Google рассказали, какие российские фильмы и сериалы пользователи искали чаще всего

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Компания Google проанализировала запросы пользователей и выяснила, какие российские фильмы и сериалы, вышедшие в 2019 году, в Google Поиске ищут чаще всего. Такими картинами оказались "Громкая связь" (режиссер Алексей Нужный) и "Балканский рубеж" (Андрей Волгин). Об этом свидетельствуют результаты исследования, приуроченного ко Дню российского кино.

"Первое место в топе заняла трагикомедия от "Квартета И" под названием "Громкая связь". Адаптация итальянского фильма "Идеальные незнакомцы" в исполнении режиссера Алексея Нужного рассказывает историю старых друзей, которые знают друг о друге гораздо меньше, чем кажется", - говорится в сообщении.

На второй строчке - "Балканский рубеж", военно-драматический боевик Андрея Волгина, посвященный секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово и Метохии. Третью строчку пользователи отдали "Любовницам" - комедийной мелодраме Елены Хазановой о трех москвичках, которые решают вывести на чистую воду своих бывших избранников. На четвертом и пятом местах рейтинга - комедии "Бабушка легкого поведения 2" и "Миллиард".

Также компания предоставила рейтинг сериалов, информацию о которых русскоязычные пользователи Google искали чаще всего. "Первую строчку рейтинга заняла спортивная драма режиссера Сергея Арланова "Мамы чемпионов". Сериал повествует историю противостояния двух сильных женщин, пытающихся воспитать победителей. Вторым по популярности среди пользователей Google оказалась "ИП Пирогова" - комедия о домохозяйке, которая решает открыть кондитерский бизнес. На третьем месте - социальная комедийная драма "Толя робот" о жизнелюбивом провинциальном парне, живущем с бионическими протезами. Четвертую и пятую позицию заняли "Мылодрама" и "Содержанки", отмечается в материалах.

Профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году, до распада СССР назывался "День советского кино". 100 лет назад, 27 августа 1919 года, Ленин как председатель Совета народных комиссаров РСФСР подписал декрет "О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения".