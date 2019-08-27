Театр Et Cetera под руководством Калягина поставит в новом сезоне спектакль о революции

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина вечером во вторник открывает новый, 27-й сезон своим бесспорным хитом - гоголевским "Ревизором" в постановке народного артиста СССР Роберта Стуруа с Калягиным в роли Хлестакова. А днем на сборе труппы худрук объявил планы на предстоящий творческий год, назвав одной из запланированных премьер спектакль о революции.

"Уже в сентябре на Большой сцене начнутся репетиции спектакля по пьесе Миколы Кулиша "Так погиб Гуска" ("Блаженный остров") в постановке режиссера Михаила Бычкова. Это комедия, рассказывающая о революции, очень смешная пьеса, которая была написана в 1925 году, а в 1937 году ее автор был расстрелян. Главный герой хотел спастись от революции, а нашел смерть. Удивительно, что пьеса, написанная почти 100 лет назад, звучит так современно, а ее юмор, ирония, я бы сказал, даже ерничество сегодня вызывают такой живой отклик", - сказал на сборе труппы Калягин, уточнив, что выпуск этого спектакля запланирован на декабрь.

А вот среди ближайших премьер он назвал два спектакля - "Циники" по повести А. Мариенгофа в постановке Полины Золотовицкой и "Моя жизнь" по повести А. Чехова в постановке Егора Равинского. Оба спектакля должны выйти на сцене Эфросовского зала.

"На этих же подмостках должен появиться и новый спектакль в постановке нашего главного режиссера Роберта Робертовича Стуруа, который обратится к произведениям Гофмана", - сообщил Калягин. "Для Эфросовского зала режиссером Владом Маленко будет поставлен спектакль "Басни", который режиссер сделает по своим собственным произведениям. Влад Маленко - автор многочисленных поэтических сборников, сатирических произведений, а также зонгов и песен для фильмов и театральных постановок", - уточнил худрук, добавив, что премьера этого авторского спектакля намечена на февраль 2020 года.

Еще одной важной работой, по словам Калягина, станет "Гамельнский крысолов". "Это условное название, специально для нашего театра по немецкой легенде пишет пьесу известный драматург Ярослава Пулинович. Ставить спектакль будет режиссер Роман Феодори, трижды лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска", премьеру планируется показать в июне будущего года", - рассказал худрук Et Cetera.

Что касается гастрольных планов, то уже в октябре знаменитый спектакль "Ревизор" отправится в Берлин, где дважды будет сыгран в рамках программы "Русские сезоны в Германии". А один из последних премьерных спектаклей театра "В зоне доступа" станет участником фестиваля "Балтийские сезоны" и также выедет в Калининград в октябре, сообщил на сборе труппы худрук Et Cetera.