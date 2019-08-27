Выставка "Город мастеров" открылась в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 27 августа. /ТАСС/. Республиканская выставка-конкурс "Город мастеров" впервые открылась в Карачаево-Черкесии (КЧР), более 500 работ представили на ней мастера различных направлений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

"Эти работы - самовыражение мастеров республики. На выставке представлены работы представителей 10 районов КЧР, более 50 экспонатов от каждого. Работы разных жанров, все оригинальные и сложные, здесь есть и роспись по стеклу, картины, резьба по дереву, кожаные панно, войлочные ковры, национальные костюмы, головные уборы - от всевозможной вышивки до современных поделок", - рассказала ТАСС представительница Центра народной культуры КЧР, который является организатором проекта.

Представитель экспозиции Малокарачаевского района Альберт Батдыев рассказал, что считает выставку важной частью развития межнационального диалога. "Эта выставка важна тем, что люди могут ознакомиться с творчеством других народов. Проживая в многонациональной республике, необходимо интересоваться культурой живущих рядом народов, такие выставки помогают нам узнать друг о друге больше", - заметил Батдыев.

Гости выставки приняли участие в мастер-классах от районов КЧР, в том числе по изготовлению варежек и вышивке золотом.

Выставка будет проходить с 27 августа по 9 сентября, когда жюри определит лучшие экспозиции и наградит мастеров.

Карачаево-Черкесия - один из самых многонациональных субъектов России. В республике проживает около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.