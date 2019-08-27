Умерла актриса Людмила Мальцева

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.

"Сегодня, 27 августа, в День российского кино на 70-м году ушла из жизни талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Васильевна Мальцева. Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты. Светлая память!" - говорится на сайте союза.

Мальцева родилась 5 июля 1950 года в Кемерове. Окончила Театральное училище им. Щепкина (курс Михаила Царева). Продолжила образование в Сорбонне, где изучала культуру казачьей эмиграции в Париже. С 1975 по 1985 год актриса посвятила себя работе на студии "Центр-Научфильм".

Мальцева начала сниматься в кино в 1978 году. Всего создала около 40 образов в картинах разных жанров: комедиях, мелодрамах, документальных фильмах, боевиках, драмах, детективах. Известна по ролям в многочисленных сериалах ("Бывших не бывает", "Мой любимый папа") и фильмах ("Мы с дедушкой", "Пасечник", "Затеси"), в том числе и документальных ("По указке петь не буду сроду", "Посулила мне жизнь дороги ледяные").

Несколько лет назад образовался творческий дуэт Людмилы Мальцевой и народного артиста России Юрия Назарова. Как отмечается на сайте Союза кинематографистов, артисты вместе играли в фильмах, много выступали с концертами на всевозможных российских кинофестивалях, правительственных и военно-шефских концертах, создали несколько музыкально-драматических программ. Совместно преподавали актерское мастерство в Областном гуманитарном университете.