Жерар Депардье построит дом под Минском по соседству с олимпийской чемпионкой Домрачевой

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Французский актер Жерар Депардье получил участок земли в деревне Лапоровичи под Минском для строительства дома по соседству с четырехкратной олимпийской чемпионкой, биатлонисткой Дарьей Домрачевой. Об этом во вторник сообщил белорусский портал tut.by.

"По решению Папернянского сельского исполнительного комитета от 26 марта 2019 года [актеру] был выделен земельный участок на 0,15 га для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Договор аренды на этот участок заключен между Папернянским сельским исполнительным комитетом и гражданином России, который прописан в Саранске, Жераром Ксаье Депардье, на 99 лет", - сообщает портал со ссылкой на выписку из единого государственного регистра недвижимого имущества. В документе отмечается, что годовая стоимость аренды - 132,96 белорусского рубля (около $65).

Исполняющая обязанности председателя исполнительного комитета подтвердила, что встреча Депардье с председателем исполкома действительно состоялась. "Актер проникся симпатией к нашей стране и изъявил желание построить тут дом. По поручению главы государства [Александра Лукашенко] Жерару Депардье был выделен участок в деревне Лапоровичи. Можно сказать, что теперь его мечта сбудется", - отметила она.

Земельный участок для французского актера находится в Лапоровичах в районе улицы Спортивной, а его соседями стали Дарья Домрачева и ее тренер Адриан Цибульский.

Жерар Депардье не раз приезжал в Белоруссию. В 2015 его принял в своей загородной резиденции Александр Лукашенко, они вместе косили траву, беседовали о сельском хозяйстве. Тогда Депардье сказал, что хотел бы пожить среди крестьян в Белоруссии. Актер в 2017 году посещал местный винный завод, а позже заключил договор с белорусским предприятием, разрешив ему использовать свой портрет на упаковке мясной продукции, поставляемой в Россию.

Президент РФ Владимир Путин в 2013 году подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Актер сохранил и французское гражданство.