Голливудская картина о любви на фоне Петербурга открыла фестиваль фильмов о городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Американская картина "До скорой встречи", съемки которой проходили в Санкт-Петербурге, открыла в День российского кино первый фестиваль фильмов, посвященных образу города на Неве в кинематографе, сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии "Ленфильм". Старейшая кинокомпания страны выступила организатором фестиваля совместно с администрацией Петербурга.

"Фильмом открытия стала голливудская кинокартина, снятая в Петербурге, "До скорой встречи". Это история любви американского футболиста и русской девушки в атмосфере одного из самых романтичных городов мира - Петербурга", - отметили в пресс-службе.

За четыре дня фестиваля жители и гости города увидят более десятка фильмов разных лет, посвященных образу Петербурга: как созданных для широкой зрительской аудитории, так и экспериментальных авторских. Планируется, что фильмы будут представлять режиссеры, актеры и киноведы. Площадками фестиваля стали киноцентры "Великан парк" и "Ленфильм".

Зрителям покажут такие фильмы, как "Развод по собственному желанию" (2015 года), "Петербург. Только по любви" (2016 года), "Прогулка" (2003 года), "Поклонница" (2012 года), "Три дня до весны" (2017 года), "Питер FM" (2006 года), "Довлатов" (2018 года). Перед каждым киносеансом, вход на который является свободным и осуществляется по предварительной регистрации, гости фестиваля увидят ролики победителей конкурса "Большая любовь. Санкт-Петербург", проходившего в июле и августе. Условием участия в нем было выражение чувств к городу при помощи стихотворений, песен, сценариев, рассказов, коротких фильмов и роликов.

Отмечается, что целью кинофестиваля "Большая любовь. Санкт-Петербург" является знакомство зрителей с культурным, историческим, этническим разнообразием города. Среди задач - продвижение образа Петербурга, популяризация его историко-культурного потенциала, развитие туризма, поддержка петербургской школы кинематографии и широкое знакомство зрителей с наследием киностудии "Ленфильм". Мероприятие продлится по 30 августа.