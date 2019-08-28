Умер один из старейших художников Алтая Алексей Дрилев

ТАСС, 28 августа. Один из старейших художников Алтайского края Алексей Дрилев умер в ночь на 27 августа в возрасте 80 лет. Художника, работы которого можно было увидеть в Китае, Японии, США и Лондонском национальном музее, похоронят на Михайловском кладбище в Барнауле, сообщили ТАСС в среду в Алтайской организации Союза Художников.

"Мне вчера днем об этом сказали. Получается, вчера ночью [ушел из жизни]. Похороны будут завтра на улице Титова с 13.00 до 15.00 (09.00 до 11.00 мск). Хоронить будут на Михайловском кладбище", - сообщили в организации.

В организации отметили, что в мастерской художника осталось много работ. В ближайшем будущем с родными художника будет решаться вопрос об организации выставки. Алексей Дрилев был мастером реалистической живописи, график. Работал в жанре портрета, пейзажа и тематической картины.

Основные работы - "Песни Алтая" 1995 года, выставлялась в национальном музее Лондона, работа 1965 года "Волжские просторы" - в Музее речного флота в Казани, портрет "Опаленный" 1990 года - в Музее Славы в Барнауле. Также известны "Ростов Великий", "Белокурихинские белки", "Площадь Спартака. Особое место в творчестве занимали работы, посвященные Барнаулу.

Алексей Дрилев родился 30 августа 1938 года в с. Первомайское Алтайского края. Окончил Казанское художественное училище, учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. С 1995 года принят в Союз художников России. В конце августа художнику исполнился бы 81 год.