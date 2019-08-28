Обладательница гранта "Тавриды - АРТ" поставит в Ростове мюзикл об особенных людях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Режиссер из Ростовской области Мария Сорокина, которая получила грант на фестивале "Таврида - АРТ", планирует к декабрю текущего года поставить в Ростове-на-Дону мюзикл "Особенные" о людях с ограниченными возможностями. Об этом в среду Сорокина рассказала ТАСС.

На фестивале "Таврида-АРТ" она представила проект мюзикла "Особенные" и получила грант в размере 250 тыс. рублей, чтобы осуществить свою идею. "Хочется к декабрю - началу декабря это все реализовать", - сказала Сорокина.

"В нем [мюзикле] будут принимать участие... профессиональные певцы и танцоры - это будут люди с ограниченными физическими возможностями, те люди, которые занимаются танцами, поют, пишут текст, рэперы", - пояснила Сорокина.

По ее словам, после мюзикла она хотела бы провести мастер-классы, в которых смогут поучаствовать все гости спектакля. "[Хочу] это сделать и для обычных ребят, студентов, молодежь задействовать, чтобы было на равных", - заметила собеседница агентства.

В спектакле примет участие около 40 человек, в том числе из Ростова-на-Дону, а также из Краснодара и Ставрополя

В планах автора проекта - начать сотрудничество с различными фондами и организациями, которые работают с людьми с ограниченными возможностями. "Главное, чтобы они чувствовали себя равными, и отношение к ним было не как к людям-инвалидам, а как к обычному человеку", - сказала Сорокина.

О "Тавриде"

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (20-26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.