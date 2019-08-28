Новый худрук планирует поставить свой первый спектакль в Театре им. Волкова к концу сезона

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Новый художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергей Пускепалис рассчитывает сделать свой первый спектакль на новом посту к концу 270-го сезона. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Думаю, поставлю спектакль к концу сезона. Он у нас юбилейный, 270-й. Сейчас будем реализовать те договоренности, которые были при [бывшем худруке] Евгении Марчелли", - сказал он.

Пускепалис поделился, что на данный момент он встречается с режиссерами, с которыми у театра были заключены договоренности.

"Точно будет ставить в сентябре итальянский режиссер Паола Ланди комедию "Дом сумасшедших" - это рабочее название. Идут разговоры с Хуго Эрикссеном, он будет ставить на малой сцене, идут разговоры с Егором Дружининым. Также будет ставить Анджей Бубень", - перечислил собеседник агентства.

Художественный руководитель подчеркнул, что в работе над спектаклями театра будет делать акцент на их содержании. "Это театр федерального значения, поэтому качество для него - поиск сути, ответов на главные вопросы. Это главное", - пояснил он, добавив, что содержание постановок для него будет на первом месте, а уже на втором - форма их воплощения.

16 августа Пускепалис стал победителем конкурса концепций развития Театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле. 19 августа он был представлен коллективу театра в качестве нового художественного руководителя.

Театр им. Федора Волкова - первый русский профессиональный театр, основан в 1750 году в Ярославле, назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя.