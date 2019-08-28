В Архангельской области 2020 год объявлен годом Федора Абрамова

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Архангельской области подписало распоряжение, в соответствии с которым 2020 год в регионе объявлен Годом писателя Федора Абрамова. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Министерству культуры региона совместно с организационным комитетом по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Федора Абрамова, поручено до 1 декабря 2019 года разработать план мероприятий по проведению в регионе Года Федора Абрамова", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор области Игорь Орлов,слова которого цитирует пресс-служба, Абрамов - знаковая фигура для архангельского севера, символ неравнодушия, заинтересованности в судьбе родного края. "И сегодня его книги не теряют своей актуальности. Мы обязаны сохранить его наследие и передать нашим потомкам", - отметил он.

По данным пресс-службы, 1-17 мая 2020 года в Архангельске состоится VII Международный театральный фестиваль имени Федора Абрамова "Родниковое слово". Кроме того, в регионе пройдет международная научная конференция "Братья и сестры в русском доме: творчество Федора Абрамова в контексте литературной и общественной жизни XX-XXI веков".

Федор Абрамов (1920-1983) - уроженец села Веркола Архангельской губернии, писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей так называемой деревенской прозы, направления советской литературы 1960-1980-х годов.