Сериалы с Пореченковым и Деревянко вошли в конкурс фестиваля "Пилот"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Второй российский фестиваль телесериалов "Пилот" пройдет в Иваново с 20 по 22 сентября. Как сообщила в среду пресс-служба киносмотра, "в этом году в конкурсную программу вошли 17 пилотных серий новых телесериалов".

Среди телефильмов, вошедших в конкурс, - комедия "Полярный-17" режиссера Константина Статского с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным о 1990-х годах и картина про то же время "Братство крыши", одну из главных ролей в которой исполнил Юрий Борисов, сыгравший в победившем на "Кинотавре" фильме "Бык".

"Звезда "Закона каменных джунглей" Аристарх Венес сыграл сразу в двух конкурсных сериалах - в "Документалисте. Охотнике за призраками" Ильи Куликова и Никиты Грамматикова ему предстоит столкнуться со сверхъестественным, а в "Детективном синдроме" Романа Волобуева - провести расследование, причем вместе с пациентами психиатрической больницы", - отметили в пресс-службе.

В проекте Марка Горобца "Тень за спиной", снятом по мотивам расследования дела "ангарского маньяка", следователь Генпрокуратуры в исполнении Ивана Оганесяна будет расследовать череду загадочных убийств в небольшом провинциальном городке, а в ироничном "Герое по вызову" Анны Зайцевой врач (Евгений Миллер), которому поставили смертельный диагноз, начинает бороться с опасными преступниками - как выясняется, во благо здоровья. Также в программе "Пилота" - "Чудо-доктор" с главной героиней в исполнении Анастасии Талызиной при участии Дениса Шведова и Анны Слю.

На фестивале будут представлены комедийные проекты "Дылды" с Павлом Деревянко о тренере в мужской волейбольной суперлиге, которому теперь приходится работать с женской студенческой командой, "Иванько", в которой Александр Яценко играет провинциального барда-песенника, "Девушки с Макаровым" - своеобразная "Полицейская академия", а также "Родительский комитет" о том, как стать образцовым отцом.

Кроме того, на фестивале состоятся премьеры ретродрамы Анарио Мамедова "Тонкие материи" о привилегированной секции универмага "Столица" начала 1960-х годов, байопика "Магомаев" с Милошем Биковичем в роли певца и современной остросюжетной драмы "Колл-центр" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова про офисных работников в исполнении Павла Табакова, Владимиры Яглыча, Юлии Хлыниной и других актеров.

О фестивале

"Сериалы открытия и закрытия, участники внеконкурсных программ, а также состав жюри и перечень деловых мероприятий будут объявлены дополнительно", - рассказали в пресс-службе.

Победителей фестиваля будут определять как зрители, так и профессиональное жюри. Зрителям предстоит выбрать лучший пилот, а жюри, куда войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии, раздадут призы за сценарий, актерскую работу, лучшую режиссуру, назовут лучшего продюсера, а также вручат специальный приз жюри.

Президент фестиваля "Пилот" - кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Генеральный продюсер - актриса Светлана Дрыга. В попечительский совет фестиваля "Пилот", в частности, входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук, председатель экспертного совета Фонда кино Леонид Верещагин, продюсер, руководитель кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, директор кинокомпании "Профит" Игорь Толстунов, основатель, генеральный продюсер компании "Среда" Александр Цекало.