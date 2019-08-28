Лучшим фильмом фестиваля "Волоколамский рубеж" стал "Мальчик русский"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Шестнадцатый международный фестиваль военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж" завершился в Подмосковье. Лучшим игровым фильмом фестиваля стал "Мальчик русский" российского режиссера Александра Золотухина, а спецприз Музея Победы получила картина "Рейд на Дуклу", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе музея.

"Лучшим игровым фильмом фестиваля стал "Мальчик русский" российского режиссера Александра Золотухина. Призы за лучшую мужскую и лучшую женскую роль вручили актерам, сыгравшим в ленте "Балканский рубеж" - Гойко Митичу и Равшане Курковой. Специальный приз Музея Победы был вручен за фильм "Рейд на Дуклу" российскому режиссеру Григорию Илугдину", - рассказали в пресс-службе.

Главный герой фильма "Мальчик русский" - простой деревенский парень, который в 1916 году добровольцем ушел на войну и в первом же бою потерял зрение. Свою боевую службу он продолжил "слухачом" - так в Первую мировую войну называли солдат, которые с помощью акустических раструбов прослушивали небо, обнаруживая приближение вражеских аэропланов. "Балканский рубеж" - российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина, посвященный секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово и Метохии во время военной операции НАТО в Югославии.

"Рейд на Дуклу" - документальная лента, которая рассказывает о словацком национальном восстании во время Второй мировой войны. Сценарий основан на воспоминаниях участников и свидетелей событий лета и осени 1944 года.

"Отличительной особенностью кинофестиваля "Волоколамский рубеж" является не только высокий художественный и профессиональный уровень конкурсных работ, но и приверженность исторической правде, нравственная ответственность кинематографиста", - процитировали в пресс-службе директора Музея Победы Александра Школьника.

В этом году на фестивале "Волоколамский рубеж" было представлены свыше 40 работ из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Швейцарии и Швеции.