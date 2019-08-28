Детские коллективы исполнят реквием в память жертв теракта в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Детские творческие коллективы из Оренбургской области и Волгограда примут участие в траурных мероприятиях, посвященных памяти жертв террористического акта в школе Беслана. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Детские творческие коллективы из Оренбургской области и Волгограда по приглашению комитета "Матери Беслана" примут участие в траурных мероприятиях в Беслане 1-3 сентября. Участники детского народного театра игры "Смешинка" из Оренбургской области и Волгоградского детского симфонического оркестра посетят мемориальное кладбище, музей жертв террористического акта и почтут память погибших", - сказал собеседник агентства.

Театральный коллектив из Оренбургской области планирует дать спектакль "Ангелы небесные" во Дворце культуры города Беслан, а также в республиканском дворце детского творчества им. Б. Кабалоева и школе селения Верхний Фиагдон.

Юные музыканты из Волгограда представят концерт в республиканском дворце детского творчества во Владикавказе, а также исполнят реквием по погибшим в 8-й школе города Беслан.

В результате захвата террористами в 1 сентября 2004 года бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.