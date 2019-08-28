Объектами культуры в Ингушетии в 2019 году обеспечат более 60% жителей

МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Открытие шести домов культуры в Ингушетии в 2019 году благодаря нацпроекту "Культура" позволит довести показатель обеспеченности населения объектами культурно-досугового типа до более чем 60%. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального министерства культуры и архивного дела.

"Запланированы мероприятия в части строительства 6 учреждений культурно-досугового типа. Важно отметить, что после ввода в эксплуатацию строящихся домов культуры в 2019 году показатель обеспеченности КДУ в республики увеличится на 8,7% и будет равен 60,3% от нормативной потребности", - отметили в пресс-службе.

Также в рамках нацпроекта в регионе запланировано приобретение музыкальных инструментов для семи образовательных организаций в сфере культуры и искусства. "Кроме того, в 2022 году планируется приобрести двум учреждениям культуры 2 передвижных многофункциональных культурных центра. Реализация указанного мероприятия позволит проводить любые агитационные, культурно-массовые, зрелищные мероприятия в доступной для проезда территории", - добавили в министерстве.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.