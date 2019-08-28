Минкультуры согласовало проект постановления о компенсациях затрат на киносъемки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ согласовало проект постановления о выделении из бюджета РФ средств на международные рибейты - возмещение части затрат на съемки фильмов. Документ может быть внесен в правительство в ближайшее время, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства.

По словам председателя правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергея Сельянова, в 2019 году из бюджета будет выделено 70 млн рублей на эти цели.

"Данный проект постановления правительства РФ разрабатывается Минэкономразвития России в тесном взаимодействии с Минкультуры России и профессиональным сообществом. Минкультуры России согласовало проект данного постановления, однако мы не можем сказать точно, является ли данный вариант финальным", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что "процедура согласования такова, что документ может быть доработан и вновь прислан на утверждение". По данным пресс-службы, "если он успешно пройдет все этапы согласований, то до конца августа или в сентябре этого года может быть внесен в правительство РФ".

В Минэкономразвития пока не ответили на запрос ТАСС о готовности проекта постановления.

В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии сообщил, что готов рассмотреть вопрос внедрения в России правил рибейта. Он отметил, что необходимо просчитать вопрос дохода бюджета от внедрения такой системы.