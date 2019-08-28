Японский военный оркестр сыграл "Катюшу" в Москве в рамках фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии, впервые принимающий участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", в среду дал концерт в Александровском саду у стен Московского Кремля, передает корреспондент ТАСС.

"Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии займет особое место в программе фестиваля, - отметил комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников. - Вы знаете, что министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу был с визитом в Японии, и там была договоренность об участии этого лучшего коллектива вооруженных сил Японии в нашем фестивале".

В качестве комплимента стране-хозяйке фестиваля музыканты выбрали "Полет шмеля" Николая Римского-Корсакова, а также песни "Подмосковные вечера" и "Катюша", которые им подпели зрители. Также прозвучали японские мелодии с использованием традиционного барабана тайко. Сменив кители на кимоно, двое участников оркестра исполнили танец с веерами. Получасовой концерт под открытым небом собрал более сотни зрителей, большинством из них стали российские и иностранные туристы.

Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны (СССО) Японии был образован в 1951 году как оркестр Резервных полицейских сил (предшественника СССО). Коллектив принимал участие в важных государственных мероприятиях, таких как Олимпийские игры, выступал на фестивалях духовых оркестров, в том числе за рубежом: в Республике Корея, Финляндии и других странах.

Японский оркестр участвует в вечерних представлениях фестиваля "Спасская башня", которые проходят ежедневно с 23 августа по 1 сентября на Красной площади.

О фестивале

Нынешний, 12-й по счету смотр отличает рекордное число зарубежных участников - около тысячи человек. Всего в Москве выступают 30 военных оркестров, ансамблей и рот почетного караула из Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, КНДР, Норвегии, Республики Корея, России, Турции и Японии.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" впервые прошел осенью 2007 года. За эти годы в нем приняли участие более 160 коллективов из 54 стран. В программу смотра входят военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.