Премьера сериала по книге "Зулейха открывает глаза" планируется на осень

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Премьера восьмисерийного фильма "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной, главную роль в котором играет актриса Чулпан Хаматова, должна состояться этой осенью на телеканале "Россия 1", сообщила в среду ТАСС писательница.

"В планах стоит эта осень, но, конечно, дату определяет канал. Судя по тому, что я сейчас вижу монтаж близкий к финальному, но без чистой озвучки, визуальных эффектов и цветокоррекции, понятно, что это не ближайший месяц, а скорее всего к концу осени", - сказала она.

По словам Яхиной, она была изумлена, когда увидела первые четыре серии фильма. "Сейчас в фильме есть авторская атмосфера, и не хотелось бы, чтобы она пропала, потому что ценно, когда фильм рождается не просто как экранизация, а как самостоятельное художественное произведение. Материал, который я видела, имеет все шансы стать отдельным творческим произведением, где очень четко выражено отношение к теме раскулачивания. Мне кажется, что это будет прекрасно, если государственный канал покажет режиссерский вариант картины - то есть сохранит всю смелость и страсть режиссера, которые сейчас чувствуются в фильме. Видно, что эта картина создана неравнодушными людьми - режиссером, оператором, актерами", - отметила она.

Писательница считает, что режиссер Егор Анашкин сделал великолепный фильм. "Я видела совершенно потрясающие сцены в формате большого кино. Это сцены бессловесные, молчаливые, длинные, сконцентрированные на визуальном, а не на словесном, есть сцены жесткие, оправдано натуралистичные, например, сцена выкармливания младенца кровью, решенная немного по-другому, чем в романе, или потрясающая сцена в бане, характеризующая все отношения Зулейхи с мужем", - добавила она.

Яхина является лауреатом литературных премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" за бестселлер "Зулейха открывает глаза", вышедший в 2015 году. Этот роман, как рассказала писательница, к настоящему времени переведен и переводится на 34 языка. Права на экранизацию другой книги Яхиной, романа "Дети мои", были приобретены студией режиссера Алексея Учителя.

Книга "Зулейха открывает глаза" основана на семейной истории Яхиной, а прототипом главной героини стала ее бабушка. Зулейху - татарскую крестьянку из глухой деревни - вместе с другими переселенцами отправляют в вагоне-теплушке в Сибирь. В тайге, на берегах Ангары сотни переселенцев - крестьяне, интеллигенты, деклассированный элемент, уголовники, люди разных вероисповеданий и национальностей - вместе ежедневно борются за жизнь в тяжелейших условиях.