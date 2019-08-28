Эд Ширан заявил, что не будет давать концерты больше года

Эд Ширан объявил, что после окончания своего мирового турне он не будет выступать в течение 18 месяцев. Как сообщает издание The Independent, об этом исполнитель заявил на финальном концерте длившегося два года гастрольного тура Divide.

"В этом есть что-то очень горькое. Мне нравится, что вы здесь, ребята, и мы заканчиваем в Ипсвиче. Это мой последний концерт, наверное, на 18 месяцев", - сказал артист на выступлении в своем родном городе.

Ширан также добавил, что, по имеющейся у него информации, за время тура он спел для 9 млн своих слушателей по всему миру.

Концертный тур Эда Ширана Divide еще до своего окончания установил рекорд, став самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии. Его сборы составили $775,6 млн.

Эд Ширан - один из самых успешных в коммерческом плане артистов. Его дебютный альбом Plus, вышедший в 2011 году, был продан тиражом 10 млн экземпляров. Вторая полноформатная запись - Multiply (2014 год) - завоевала статус платиновой в общей сложности 90 раз, а по всему миру было продано 16 млн копий. На данный момент продано более 15,5 млн копий альбома Divide.