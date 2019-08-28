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Анна Нетребко исполнит роль в опере "Саломея" в Большом театре

Народная артистка России не назвала конкретные сроки, известно, что речь идет не о следующем сезоне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Народная артистка РФ Анна Нетребко примет участие в опере Рихарда Штрауса "Саломея" в Большом театре. Об этом певица в среду сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

В феврале Нетребко рассказала ТАСС, что подписала контракт с Большим театром на участие в одной из постановок, не назвав конкретные сроки, известно, что речь идет не о следующем сезоне.

"Это будет "Саломея", пока это все, что я могу сказать", - отметила певица.

В репертуаре Анны Нетребко - роли в операх Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других композиторов. Сопрано регулярно выступает на лучших российских и зарубежных площадках, таких как Мариинский театр, Метрополитен-опера, "Карнеги-холл", Венская государственная опера.

В ноябре 2018 года певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов представили на исторической сцене Большого театра свою новую программу "Верди гала", которая состояла исключительно из арий итальянского композитора. Дебют Нетребко в Большом театре состоялся в 2016 году в опере Джакомо Пуччини "Манон Леско".

Выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова 30 августа откроет концертный сезон в новом здании конгресс-центра "Екатеринбург-Экспо". Аккомпанировать артистам будет Уральский академический филармонический оркестр под управлением итальянского дирижера Ядера Биньямини.

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РоссияНетребко, Анна Юрьевна
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