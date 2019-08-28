{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

В Ставрополе представят выставку картин художника, чьи работы экспонировались на МКС

Персональная выставка Александра Шилова откроется 5 сентября

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Картины художника-пейзажиста Александра Шилова представят в Ставрополе в сентябре 2019 года. Об этом сообщил в среду пресс-центр краевого музея изобразительных искусств.

"Пейзажи художника воспевают красоту русской земли и ее уникальную природу от кавказских гор до святых мест Валаама. Пейзажи Шилова в качестве иллюстраций используются в учебниках. Автор вошел в историю космонавтики как художник, чья персональная выставка картин экспонировалась на космической орбите, на Международной космической станции (МКС)", - говорится в сообщении.

Персональная выставка Шилова откроется в Ставрополе 5 сентября. Презентация экспозиции станет началом музейной программы, посвященной Дню Ставропольского края, который отмечается в сентябре.

Шилов - российский художник, академик Российской академии художеств, народный художник СССР. В 1996 году передал в дар России коллекцию из 355 картин, на ее основе была создана Московская государственная галерея народного художника России А. М. Шилова. В апреле 2007 года пять работ художника выставлялись на борту Международной космической станции. По данным Роскосмоса, факт экспонирования полотен Шилова на МКС занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Теги
Северный КавказСКФО
Эд Ширан заявил, что не будет давать концерты больше года
По словам исполнителя, он берет 18-месячный перерыв после двухлетнего мирового турне
Читать полностью