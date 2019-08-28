В Ставрополе представят выставку картин художника, чьи работы экспонировались на МКС

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Картины художника-пейзажиста Александра Шилова представят в Ставрополе в сентябре 2019 года. Об этом сообщил в среду пресс-центр краевого музея изобразительных искусств.

"Пейзажи художника воспевают красоту русской земли и ее уникальную природу от кавказских гор до святых мест Валаама. Пейзажи Шилова в качестве иллюстраций используются в учебниках. Автор вошел в историю космонавтики как художник, чья персональная выставка картин экспонировалась на космической орбите, на Международной космической станции (МКС)", - говорится в сообщении.

Персональная выставка Шилова откроется в Ставрополе 5 сентября. Презентация экспозиции станет началом музейной программы, посвященной Дню Ставропольского края, который отмечается в сентябре.

Шилов - российский художник, академик Российской академии художеств, народный художник СССР. В 1996 году передал в дар России коллекцию из 355 картин, на ее основе была создана Московская государственная галерея народного художника России А. М. Шилова. В апреле 2007 года пять работ художника выставлялись на борту Международной космической станции. По данным Роскосмоса, факт экспонирования полотен Шилова на МКС занесен в Книгу рекордов Гиннесса.