Володин отметил беспрецедентный масштаб выставки коллекции Щукина в Пушкинском музее

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду посетил выставку "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ им. А. С. Пушкина и отметил ее беспрецедентный масштаб. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"Вам удалось сделать то, чего не мог сделать до этого никто, - собрать вместе долгие годы искусственно разделенную коллекцию, - обратился Володин к директору музея Марине Лошак. - Подобные выставки уже были ранее, но в таком масштабе - никогда".

Спикер Госдумы назвал проведение выставки "беспрецедентным событием", поскольку картины коллекции собраны в одном месте впервые в таком объеме с 1948 года. "Работа семьи Щукиных внесла такой же большой вклад в развитие нашего искусства, как деятельность великих меценатов Саввы Морозова и Сергея Дягилева", - отметил он, подчеркнув, что без этих коллекционеров невозможно представить историю искусства ХХ века.

По словам Володина, выставка ярко и подробно отражает биографию братьев Щукиных, значимость их коллекций и деятельности для отечественного и мирового искусства.

Проект ГМИИ им. А. С. Пушкина представляет историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст, который помогают воссоздать собрания братьев - Петра, Дмитрия и Ивана. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других художников. Экспонаты для выставки предоставил в том числе Эрмитаж.