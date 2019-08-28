Памятник Чайковскому установят напротив концертного зала Мариинского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют установить памятник русскому композитору Петру Чайковскому напротив концертного зала Мариинского театра. Конкурс на создание памятника будет объявлен в конце октября, сообщил ТАСС в среду председатель городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

"Мы объявим конкурс на создание памятника Чайковскому в конце октября <…> Далее победивший в конкурсе проект будет взят в работу. Памятник планируется установить напротив концертного зала Мариинского театра", - сказал Григорьев.

По его словам, место установки согласовано с художественным руководителем - директором театра Валерием Гергиевым.

Конкурс планируется провести в два этапа: первый начнется в конце октября 2019 года, второй - в марте 2020 года. На проведение конкурса комитет запросит дополнительное финансирование в размере 6 млн рублей.

В 2020 году будет отмечаться 180-летие со дня рождения русского композитора Петра Чайковского - автора музыки к балетам "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", оперы "Пиковая дама" и других. Чайковский прожил большую часть жизни в Петербурге и похоронен в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.