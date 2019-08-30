"Довлатов возвращается!" Куда сходить на фестивале "День Д" в Санкт-Петербурге

Посмотрите на Ленинград глазами писателя, примерьте его пиджак, проведите день с Людмилой Петрушевской и Татьяной Толстой, а еще — познакомьтесь с легендарными поэтами нашей страны

Слоган фестиваля в этом году — "Довлатов возвращается!", и это не просто так. Жители Северной столицы, поклонники писателя с нетерпением ждали "Дня Д", ведь в прошлом году смотр был отложен. Сейчас даже бары и рестораны подготовили специальное меню, и в день фестиваля стартует "Довлатовский Рюмочный ход". Фестиваль пройдет с 30 августа по 2 сентября. На множество мероприятий билетов почти не осталось, а регистрации уже закрыты, но надежда есть: рассказываем о самых интересных событиях, на которые еще можно успеть попасть. Близко как никогда Фотовыставка "Город, где жил Довлатов" — это собрание работ Марка Сермана, который был другом писателя. Его цель — показать Ленинград Довлатова, все фото атмосферные и черно-белые: улочки, где любил гулять писатель, маленькие кафешки, окна квартир, где размышлял, работал и жил Сергей Донатович. Серман специально прилетел из США в родной Петербург, чтобы представить свою экспозицию и встретиться с посетителями 30 августа на открытии выставки.

Описание Памятник Сергею Довлатову в Санкт-Петербурге © Петр Ковалев/ТАСС

Интересный экспириенс — благотворительная фотосессия "Пиджак Довлатова". Участникам акции предлагается сделать фото в пиджаке писателя, который Елена Довлатова (вдова) привезла из Нью-Йорка, где скончался Сергей Донатович. Снимать посетителей будет Юрий Молодковец — один из ведущих фотографов России, сотрудник Эрмитажа, член Союза дизайнеров и Союза художников России. Так что снимки будут более чем профессиональные. Вся выручка пойдет на поддержку подопечных фонда AdVita — это лечащиеся от онкозаболеваний пациенты. Также в рамках фестиваля будут представлены спектакли, посвященные творчеству и жизни писателя. Например, виртуальный спектакль-променад "А я Довлатова видел" режиссера Михаила Патласова. Его имя может показаться вам неизвестным, но за его плечами несколько наград премии "Золотая маска", работа над уникальным документальным спектаклем "НеПРИКАСАЕМЫЕ", постановка "Шум" на сцене Александринки и еще множество работ, где он поднимает одну из важных тем в современном мире — болезненные отношения между обществом и индивидуумом. Здесь же Патласов пытается воссоздать образ писателя через воспоминания людей, знакомых с ним. Истории собрали в специальное приложение-бродилку, с которым вы можете прогуляться по улице Рубинштейна. Для участия вам нужен только смартфон, наушники и прийти на место встречи.

Описание Дом №23 на улице Рубинштейна, где жил Сергей Довлатов © Александр Демьянчук/ТАСС

Еще вы сможете написать "пьяный диктант" и "похмельное сочинение". По задумке организаторов, этим занятиям предшествует небольшой фуршет, где окунетесь в атмосферу богемных квартирников времен Довлатова и Бродского. Ну а потом приступите к работе — попробовать написать диктант и сочинение по произведениям писателя. Победителям обещают приятные презенты. Встречи, концерты и диалоги Фестиваль посвящен не только Довлатову, но и русской литературе конца ХХ века в целом. Одним из центральных событий станет вечер ленинградской поэзии 80-х в Музее Анны Ахматовой. Ведущим будет Яков Гордин — советский историк, писатель и публицист, свои стихи прочитают Владимир Рецептер (в прошлом — актер Большого драматического театра им. Горького, а в настоящем — Государственного Пушкинского театрального центра), Александр Кушнер (автор более 50 сборников стихотворений, один из самых титулованных ныне живущих поэтов страны), Сергей Стратановский и многие другие.

Описание Владимир Рецептер © Алексей Филиппов/ТАСС

Одна из завершающих форум встреч — это выступление Людмилы Петрушевской — поэтессы, писательницы, драматурга и сценариста. Вы могли видеть спектакли по ее пьесам, которые ставили Роман Виктюк, Юрий Любимов, Марк Захаров (например, "Три девушки в голубом", который шел на сцене "Ленкома"). В рамках Довлатовского фестиваля Петрушевская покажет театрализованный концерт, где соберется все, за что ее так любим, — фантастические образы и совершенно неподражаемые головные уборы, парадоски и стихи-хи, верлибры и другие остросюжетные, неповторимые творения. А еще она споет свои песни, которые наполнены мистицизмом и таинственностью.

Описание Людмила Петрушевская © Валерий Шарифулин/ТАСС