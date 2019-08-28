"Москино": площадка для кинодекораций может появиться в Новой Москве в 2020 году

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Специальная площадка для размещения кинодекораций может открыться на территории Новой Москвы в 2020 году, сообщила журналистам в среду гендиректор "Москино" Светлана Максимченко.

"Планируется выделить земельный участок для организации натурных площадок для съемок фильмов <...> Есть, безусловно, "Мосфильм", но там довольно ограниченное пространство, и еще несколько объектов, но их ограниченное количество, поэтому кинематографистам приходится уезжать далеко куда-то, например, в Подмосковье. Наша задача - чтобы кинематографист не выезжая из Москвы снимал фильм, хотя, конечно, это не будет центр Москвы. Скорее всего, это будет Новая Москва - сейчас будут выбираться возможные земельные участки и, скорее всего, такая площадка появится в следующем году", - сказала она.

В августе руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что власти столицы прорабатывают вопрос создания специальной площадки для размещения кинодекораций, идет подбор соответствующего места совместно с городским имущественным комплексом. По его словам, построенные одной съемочной группой декорации на этой площадке по договоренности могли бы использоваться другими кинопроизводителями, что удешевляло бы их расходы. Кроме того, по его мнению, площадка может впоследствии превратиться в кинопарк.