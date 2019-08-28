Кинокомиссия Москвы одобрила заявку на съемки фильма о создании атомной бомбы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московская кинокомиссия одобрила заявки на оказание содействия в съемках еще пяти отечественных кинолент на территории столицы в этом году, в их числе лента с Константином Хабенским "Трое" режиссера Анны Меликян и картина "Бомба" режиссера Игоря Копылова о создании атомной бомбы в СССР. Об этом сообщила журналистам гендиректор "Москино" и ответственный секретарь кинокомиссии Светлана Максимченко.

"Кинокомиссия согласовала съемки на территории Москвы пяти фильмов: "Трое" Анны Меликян, "Оптимисты-2" Алексея Попогребского, фильма под рабочим названием "Бомба" Игоря Копылова, "Октавия" Юлиана Радльмайера и "А теперь не смотри" Алексея Казакова. Мы будем оказывать им содействие в съемках на московских локациях", - сказала Максимченко.

В частности, согласно материалам кинокомиссии, съемки фильма под рабочим названием "Бомба" режиссера Игоря Копылова, который расскажет историю создания первой атомной бомбы в СССР, начались в июне 2019 года и продолжатся до конца ноября. По сценарию несколько эпизодов планируется снимать на даче Сталина, в музее-квартире Г. М. Кржижановского, а также на Лефортовском и Большом Каменном мосту, на центральных улицах. В ролях - Виктор Добронравов, Евгений Ткачук, Евгения Брик.

Вторая часть многосерийного фильма Алексея Попогребского "Оптимисты-2" о советских дипломатах находится в подготовительном периоде, начало съемок запланировано на сентябрь 2019 года. Съемки эпизодов пройдут на центральных улицах Москвы, в Лефортовском парке, в сталинских высотках, в Доме архитектора и других городских объектах. Роли в фильме исполнят Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Риналь Мухаметов.

Что касается новой картины Анны Меликян "Трое", посвященной проблеме любовного треугольника, то ее планируется снимать с сентября по январь 2019 года. Съемки в Москве будут проходить на территориях городских вокзалов, нескольких парков, а также в книжном магазине и бассейнах. Главные роли в фильме исполнят Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд.

Съемки мистического триллера Алексея Казакова "А теперь не смотри", который расскажет о семейной паре с непростой историей, планируют начать в сентябре 2019 года. В кадре окажутся центральные улицы Москвы, например, улица Серафимовича и Маросейка. Также съемки планируется проводить на Патриаршем мосту, Берсеневской набережной и на специально возведенной натурной площадке, стилизованной под деревню. Роли в фильме исполнят Оксана Акиньшина, Марина Васильева и Семен Серзин.