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Пермский театр попросил фонд MusicAeterna не использовать название "Дягилевский фестиваль"

Ранее руководитель театра пояснил, что товарный знак "Дягилевский фестиваль" закреплен за Пермским театром оперы

ТАСС, 28 августа. Исполнительный директор Пермского театра оперы и балета им. П. И Чайковского Андрей Борисов в письме к исполнительному директору Фонда поддержки культурных инициатив MusicAeterna Веронике Гайдель предостерег фонд от использования принадлежащего театру товарного знака "Дягилевский фестиваль" при упоминании планируемого фестиваля в Париже. Название фестивалей не должны совпадать, сообщила в среду журналистам пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

Ранее коллектив MusicAeterna, которым руководит экс-худрук пермской оперы, дирижер Теодор Курентзис, озвучил планы о сотрудничестве оркестра и хора с парижским театром Шатле (Thtre du Chtelet), с которым была достигнута договоренность о проведении фестиваля имени Сергея Дягилева. В среду пермский медиаменеджер Владимир Прохоров опубликовал на своей странице в Facebook письмо Борисова к Гайдель, в тексте которого руководитель театра поясняет, что товарный знак "Дягилевский фестиваль" закреплен за Пермским театром оперы, а попытки незаконного использования товарного знака "будут незамедлительно пресекаться посредством направления обращений в соответствующие органы".

"Это письмо существует. Пермский театр оперы и балета состоит в постоянной переписке с фондом "МузыкаЭтерна" и это - одно из рабочих писем. В данном случае речь идет о закреплении формулировок де-юре. Фестивали в Перми и в Париже - оба вдохновлены именем и деятельностью Сергея Дягилева, как и другие им подобные фестивали в мире. По закону их названия не должны совпадать, что и зафиксировано в данном письме", - сообщила пресс-служба.

В мае 2019 года команда Курентзиса объявила, что планирует в 2021 году провести фестиваль им. Дягилева во Франции. Как отмечали ранее в пресс-службе Пермского театра оперы и балета, мероприятие не будет дублировать фестиваль в Перми. Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, в Париже, а именно в театре Шатле, начинались его знаменитые "Русские сезоны". Фестивали будут проводиться в разное время: в Перми - летом, в Париже - зимой, программы и формат фестивалей также будут различаться, однако некоторые проекты и участники могут быть представлены на обеих площадках.

О фестивале

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время фестиваль стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Павловича Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителей фестиваля является Теодор Курентзис.

Оркестр MusicAeterna и камерный хор MusicAeterna известны как передовые российские коллективы, специализирующиеся на аутентичном исполнительстве.

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