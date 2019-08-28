Пермский театр попросил фонд MusicAeterna не использовать название "Дягилевский фестиваль"

ТАСС, 28 августа. Исполнительный директор Пермского театра оперы и балета им. П. И Чайковского Андрей Борисов в письме к исполнительному директору Фонда поддержки культурных инициатив MusicAeterna Веронике Гайдель предостерег фонд от использования принадлежащего театру товарного знака "Дягилевский фестиваль" при упоминании планируемого фестиваля в Париже. Название фестивалей не должны совпадать, сообщила в среду журналистам пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

Ранее коллектив MusicAeterna, которым руководит экс-худрук пермской оперы, дирижер Теодор Курентзис, озвучил планы о сотрудничестве оркестра и хора с парижским театром Шатле (Thtre du Chtelet), с которым была достигнута договоренность о проведении фестиваля имени Сергея Дягилева. В среду пермский медиаменеджер Владимир Прохоров опубликовал на своей странице в Facebook письмо Борисова к Гайдель, в тексте которого руководитель театра поясняет, что товарный знак "Дягилевский фестиваль" закреплен за Пермским театром оперы, а попытки незаконного использования товарного знака "будут незамедлительно пресекаться посредством направления обращений в соответствующие органы".

"Это письмо существует. Пермский театр оперы и балета состоит в постоянной переписке с фондом "МузыкаЭтерна" и это - одно из рабочих писем. В данном случае речь идет о закреплении формулировок де-юре. Фестивали в Перми и в Париже - оба вдохновлены именем и деятельностью Сергея Дягилева, как и другие им подобные фестивали в мире. По закону их названия не должны совпадать, что и зафиксировано в данном письме", - сообщила пресс-служба.

В мае 2019 года команда Курентзиса объявила, что планирует в 2021 году провести фестиваль им. Дягилева во Франции. Как отмечали ранее в пресс-службе Пермского театра оперы и балета, мероприятие не будет дублировать фестиваль в Перми. Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, в Париже, а именно в театре Шатле, начинались его знаменитые "Русские сезоны". Фестивали будут проводиться в разное время: в Перми - летом, в Париже - зимой, программы и формат фестивалей также будут различаться, однако некоторые проекты и участники могут быть представлены на обеих площадках.

О фестивале

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время фестиваль стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Павловича Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителей фестиваля является Теодор Курентзис.

Оркестр MusicAeterna и камерный хор MusicAeterna известны как передовые российские коллективы, специализирующиеся на аутентичном исполнительстве.