В КЧР за неделю открыли семь дворцов культуры в сельской местности

ПЯТИГОРСК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии открыли за последнюю неделю семь дворцов культуры в разных районах республики, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в среду.

"За последнюю неделю мы открыли семь дворцов культуры. За последние два года мы больше 25 домов культуры построили", - сказал Темрезов в ходе встречи с участниками форума "Машук-2019", который проходит с 9 по 30 августа в Пятигорске.

Глава КЧР отметил, что это очень большое количество объектов, они построены в сельской местности.

"Это огромное количество. С 1960-х годов их практически не строили. Сейчас главное, чтобы они не пустовали", - сказал он.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.