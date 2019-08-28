Выставочные пространства открылись в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

ТАСС, 28 августа. Современные выставочные пространства открылись в Кирилло-Белозерском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике в день празднования его 95-летия в среду. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

"28 августа, в день празднования 95-летия Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в Московской, Вологодской и Белозерской башнях монастыря открылись 18 ярусов современных выставочных пространств. Создание современных музейных площадей - часть проекта, реализуемого Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры. К августу 2019 года на территории монастыря отреставрированы четыре башни и две церкви", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора музея Михаила Шаромазова, которые приводятся в сообщении, все башни будут доступны для посетителей, у каждой будут свои функции. "В Вологодской разместятся открытые фонды хранения, все собрание икон музея. В Белозерской - собрание резного и расписного дерева. В подклетах башен будут мастерские темперной живописи, реставрации дерева и металла. По пути на каменную смотрильню на самый верх Московской башни можно увидеть, как она устроена, где жили стрельцы одной из крупнейших русских крепостей", - рассказал он.

При создании ярусов внутри башен, которые опираются на стены и внутренний столп, были сохранены и музеефицированы деревянные балки перекрытий XVII века. На всех объектах смонтированы современные инженерные системы - электроснабжения, теплоснабжения, пожарной сигнализации. Посетители смогут воспользоваться открытым доступом в интернет через Wi-Fi.

Специалисты вели реставрацию два года. Средства на работы выделили из федерального бюджета по целевой программе "Культура России". Затраты на реставрацию башен - около 100 млн рублей на каждую, на работы в храме - порядка 30 млн.

Исполнителем работ в Вологодской, Московской башнях и церкви Архангела Гавриила выступила московская компания "Равелин", реставрацию в Белозерской башне провела петербургская компания "Профиль".

О монастыре

Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году монахом Кириллом, самым известным из учеников и последователей Сергия Радонежского. Кирилл пришел на берег Сиверского озера в возрасте 60 лет и умер на 90-м году, после смерти был канонизирован. Его мощи покоятся в храме Кирилла Белозерского, в экспозиции музея-заповедника, который был создан в 1924 году, хранятся вещи, которые связывают с именем святого.

Благодаря высокому духовному авторитету основателя и других кирилловских старцев в Кирилло-Белозерский монастырь поступали вклады от Василия III, Ивана Грозного, представителей династии Романовых, многих князей и бояр. В числе вкладов были земельные владения, деньги, драгоценные иконы, книги, утварь. Это дало возможность создать с конца ХV до конца ХVII века грандиозный ансамбль, структура которого включает в себя Большой Успенский монастырь, построенный в 1496 году и занимающий центральное место в ансамбле, Малый Ивановский, а также так называемый Новый город.