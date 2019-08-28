Катрин Денев призналась, что сыграла себя в показанном в Венеции фильме

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Французская актриса Катрин Денев, сыгравшая в фильме японца Хирокадзу Корээды "Правда" (The Truth), призналась, что ее персонаж во многом вдохновлен ею самой и ее судьбой. Об этом она рассказала на пресс-конференции по поводу премьеры картины, показом которой в среду открылся 76-й Венецианский кинофестиваль.

"Я вложила многое от себя самой в главную героиню. Сценарий, вдохновленный пьесой, действие которой разворачивается в гримерке актрисы, был создан при помощи нас, актеров - в Париже, Канне, Японии. Каждый из нас рассказал немного о себе", - поделилась Денев. 75-летняя актриса играет кинодиву, облюбованную публикой. По случаю выхода ее мемуаров приезжает живущая с мужем в Америке дочь. Партнерами Денев выступили соотечественница Жюльет Бинош и американский актер Итан Хоук. Картину победителя прошлогоднего Каннского фестиваля (лента "Магазинные воришки", Shoplifters) тепло приняла критика и публика.

Для Корээды "Правда" стала первым фильмом, снятом не на родине. "Корээде посчастливилось сразу работать с двумя большими французскими актрисами. Встреча одного из самых значимых японских режиссеров с любимыми и признанными во всем мире актрисами породила невероятно поэтическую работу об отношениях между матерью и дочерью. Это также фильм-размышление об актерском ремесле", - сказал художественный руководитель смотра Альберто Барбера. Тема семейных взаимоотношений всегда была центральной в творчестве японского мастера, который претендует на награды фестиваля. Его дебютная картина "Призрачный свет" (Maboroshi no hikari, 1995) была удостоена на Венецианском кинофестивале приза за лучшую операторскую работу.

Открытие фестиваля ознаменовалось сразу полемикой по поводу участия в основной программе картины Романа Полански "Дело Дрейфуса" (J'accuse). Отметивший недавно 86-летие, кинематографист обвиняется в изнасиловании в 1977 году несовершеннолетней и из-за угрозы ареста и экстрадиции в США по этому делу, скорее всего, не приедет в Венецию на премьеру.

Председатель жюри основного конкурса аргентинский режиссер Лукреция Мартель была вынуждена опровергнуть ряд неверно интерпретировавших ее слова публикаций о том, что у нее есть какие-то предубеждения против работы Полански. Барбера в свою очередь пояснил, что фильм был отобран за свои художественные качества. "Мне этот фильм невероятно понравился. Я не судья, а всего лишь кинокритик, и это моя работа", - сказал он.

Международная выставка кинематографического искусства, как официально называется Венецианский кинофестиваль, продлится до 7 сентября. В основном конкурсе участвует 21 картина.