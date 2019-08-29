Ансамбль из Хасавюрта получил грант на возрождение хореографии народностей Дагестана

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Фольклорно-хореографический ансамбль "Эхо Гор" из дагестанского Хасавюрта стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов ЮФО и СКФО в рамках нацпроекта "Культура" и получил грант на возрождение культуры малочисленных народностей Дагестана, сообщил ТАСС хореограф ансамбля, заслуженный артист Дагестана Даудбек Гасанов.

Сейчас ансамбль готовится к гала-концерту лауреатов Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов, который пройдет осенью в Москве, а также республиканских творческих фестивалях. Не исключены поездки в другие регионы России и за рубеж.

"В Дагестане очень много национальностей…, 112 диалектов, очень много районов, сел, в которых все очень сильно отличается. Наш коллектив занимается восстановлением хореографии малочисленных народов. У нас в программе ногайский, рутульский танцы, заканчивается постановка табасаранского танца, идет работа над цахурским и агульским танцами. Грант на 2 млн рублей, который мы получили как лауреаты конкурса любительских творческих коллективов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, - это огромная поддержка для нас", - сказал Гасанов.

По его словам, работа по восстановлению хореографических традиций народов республики начата по инициативе республиканского Дома народного творчества, базовым коллективом которого является ансамбль "Эхо гор". "Это очень непростая работа, потому что, например, цхахуров и агулов многие годы приравнивали к лезгинам, а это совершенно другой народ, и сегодня это проблема - большая часть культурного наследия утрачена, многое приходится восстанавливать по крупинке - начиная от музыки и заканчивая костюмом", - сказал собеседник ТАСС.

Создание национального танца начинается с изучения забытых традиций - для этого артисты ансамбля отправляются в дальние аулы.

"Там старожилы доставали из старых сундуков национальные костюмы, старики-музыканты вытаскивали старинные национальные инструменты - такие, которых сейчас уже нет. Вспоминали полузабытые мелодии, присущие этим народам. Мы по этим образцам шили костюмы, пытались восстанавливать инструменты - когда такой материал собран, намного легче работать над хореографическим номером", - сказал Гасанов.

Вырос из танцевального кружка

Ансамбль "Эхо гор" вырос из танцевального кружка, который был организован студентами филиала Дагестанского госуниверситета в Хасавюрте в 2004 году, в 2010 году получил статус муниципального творческого коллектива. Как сказали ТАСС в пресс-службе Дома народного творчества, сегодня ансамбль объединяет молодежь разных национальностей в возрасте от 16 до 27 лет, в репертуаре - более 15 композиций.

"Коллектив принимал участие в творческих программах Зимней Олимпиады в Сочи и праздновании 2000-летия Дербента, становился призером международных Дельфийских игр, участвовал в проектах "Дни народного творчества Дагестана" в Венгрии, Чехии, Испании, Франции, Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры "Горцы" в Дагестане, который с 2012 года проводится под эгидой ЮНЕСКО", - сказала представитель Дома творчества.

По словам Гасанова, в основном составе ансамбля 30 человек. "Благодаря сотрудничеству с Домом народного творчества и управлением культуры города Хасавюрт в коллективе есть оркестр национальных инструментов, несколько подготовительных студий - в этом году мы будет показывать наш детский коллектив. В прошлом году они активно участвовали в городских мероприятиях, наша детская студия игры на национальном барабане уже выступала вместе со взрослыми барабанщиками на открытии фестиваля "Горцы", - сказал Гасанов.

Как во Франции лезгинку танцевали

В этом году ансамбль из Хасавюрта принимал участие в "Днях народного творчества по Франции". Дагестанские артисты не только прекрасно выступили, но и научили танцевать лезгинку коллег из других стран.

"Там проходили одновременно несколько международных фестивалей, были творческие коллективы из разных стран, они обменивались опытом, проводили мастер-классы. Нашим партнером был очень интересный, самобытный коллектив с Маркизских островов, и моя задача состояла в том, чтобы два наших коллектива станцевали лезгинку. Мы понятия не имели, что из этого получится, но в день выступления это было просто потрясающе", - сказал руководитель ансамбля.

По его словам Гасанова, дагестанский коллектив так понравился организаторам и гостям фестиваля, что именно ему было предложено заняться постановкой финального шествия на закрытии фестиваля в городе Монтуар.

"Это была очень большая ответственности и большая гордость. Было принято решение сделать номер барабанщиков из всех стран-участниц. Если сказать, что получилось круто, это ничего не сказать. Потому то 40 минут, может быть, больше, зрители стояли, танцевали вместе со всеми участниками и не позволяли барабанам смолкнуть", - поделился впечатлениями Гасанов.