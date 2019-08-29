Фирма "Мелодия" представила пластинку с песнями Анны Герман

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" представила виниловую пластинку с песнями разных лет в исполнении Анны Герман (1936-1982). Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе компании.

"На пластинке, которой "Мелодия" продолжает выпуск советской эстрады на виниле, представлены песни разных лет в исполнении Анны Герман, записанные на протяжении 1965-1979 годов. Среди них и ранние - "Город влюбленных", "Любимый мой", и поздние - "Эхо любви", "Весна", и, конечно, "песня-мантра стойкого принятия всех трудностей и невзгод" - "Надежда" (Александры Пахмутовой и Николая Добронравова), - рассказали в пресс-службе. - Этот голос, наполняющий души надеждой, любовью и светом искренних чувств, сегодня востребован как никогда".

Цифровое издание "Анна Герман. Избранное" будет доступно в iTunes, Apple Music и других сервисах 30 августа.

В пресс-службе также сообщили, что с осени 2019 года планируется выпуск виниловых пластинок к юбилею Александры Пахмутовой, а также записей Муслима Магомаева и Майи Кристалинской.

О певице

Анна Герман родилась 14 февраля 1936 года. Первым крупным успехом Герман на эстраде стала 2-я премия конкурса польских исполнителей на III Международном фестивале песни в Сопоте (1963). В 1967 году, находясь на гастролях в Италии, певица попала в автокатастрофу, смогла вернуться на эстраду только в 1970 году.

Самой известной ее песней, записанной в СССР, остается композиция Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова "Надежда" (1972). Также очень популярной стала песня "Эхо любви" (авторы - Евгений Птичкин и Роберт Рождественский), записанная для фильма Евгения Матвеева "Судьба" (1977). В 1977 году на фестивале "Песня года" певица выступила с композицией "Когда цвели сады" (музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Рябинина). Среди других популярных песен, записанных на русском языке, - романсы "Гори, гори, моя звезда" и "Выхожу один я на дорогу", шлягеры "А он мне нравится", "Белая черемуха", "Любви негромкие слова", "Снежана", "Я жду весну" и др.

Анна Герман умерла от онкологического заболевания в возрасте 46 лет в августе 1982 года.