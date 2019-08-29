Ученики более 30 школ и колледжей искусств на Ставрополе получат новые инструменты

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Новые музыкальные инструменты и оборудование получат 33 учреждения образования в сфере культуры в Ставропольском крае до конца 2024 года. Об этом ТАСС сообщила в пятницу министр культуры региона Татьяна Лихачева.

"В рамках национального проекта "Культура" планируется оснастить 33 детские школы искусств и средне-специальные учебные заведения новыми музыкальными инструментами и оборудованием, приобретение и поставка которых будет осуществляться в 2020, 2022 и 2024 годах. На эти цели до 2024 года планируется выделить из федерального и регионального бюджетов 185,37 млн рублей", - сказала она.

Кроме того, в 2019 году школы искусств региона получат 102 новых пианино отечественного производства. "Результаты проведенного мониторинга показали, что оснащение школ искусств Ставропольского края музыкальными инструментами и оборудованием характеризуется высокой степенью изношенности, поскольку обновление фактически не проводилось в течение многих лет", - отметила министр.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Его задачи - увеличение посещаемости учреждений культуры, создание условий для творческой реализации граждан, увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. На реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ 3,8 млрд рублей).